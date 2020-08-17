Сандлер не снимет кандидатуру с выборов главы РФБ и готов бороться за пост после ОИ

МОСКВА, 17 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Тренер и функционер Эдуард Сандлер не будет снимать свою кандидатуру с выборов на пост президента Российской федерации баскетбола (РФБ) и готов участвовать в них даже после Олимпиады 2021 года. Об этом он рассказал ТАСС. Федерация баскетбола Красноярского края 7 августа выдвинула 38-летнего Сандлера на пост президента РФБ. Позже в СМИ появились сообщения о том, что он может снять свою кандидатуру в пользу действующего главы организации Андрея Кириленко. "Это абсурд, я буду участвовать и сейчас в, скажем так, заочных выборах (дистанционное голосование - прим. ТАСС), и в тех, которые пройдут через год после Олимпиады в Токио. Пока есть мнение и возможность, всегда буду участвовать в процессах, формирующих общественную позицию", - заявил он.

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В течение шести последних сезонов Сандлер возглавлял три клуба мужской Суперлиги (второго по силе российского дивизиона) - "Спартак-Приморье", "Восток-65" и "ПСК Сахалин", став с последним победителем турнира в сезоне-2015/16. Два из этих клубов были созданы по его инициативе и непосредственном участии - "Восток-65" и "ПСК Сахалин". Вторым кандидатом является действующий глава РФБ Кириленко, которого выдвинули федерации баскетбола Удмуртии и Москвы. По мнению Сандлера, в России существуют проблемы с популяризацией баскетбола, доходы РФБ на минимальном уровне, пропасть между Москвой и регионами в баскетбольном плане колоссальная, а результаты сборных России ухудшаются. "Нужно понимать, что я владею информацией о состоянии дел в РФБ очень поверхностно, РФБ - одна из самых закрытых федераций, мы не знаем ничего, читаем только позитивную повестку, - продолжил Сандлер. - Глобальных отчетов мы не получаем, о ходе реализации программы, которая работает с 2016 года, ничего не знаем, поэтому прошу делать на это скидку. Я считаю, у нас откровенные проблемы с популярностью баскетбола, нам выдают рафинированные новости, внимание к российскому баскетболу ничтожно в сравнении с другими игровыми видами. Доходы федерации на низком уровне, это следствие ряда политических вопросов, результаты сборных слабые в сравнении с декадой 2005-2015". "Баскетбольная современная инфраструктура федерального масштаба отсутствует, все коллеги уже строят, а многие построили центры подготовки по видам спорта в регионах, примеров много, - отметил Сандлер. - На примере Владивостока знаю, федерации хоккея и футбола направили более 500 млн рублей на софинансирование центров подготовки. Наш министр спорта [региона] каждый раз спрашивает меня: "Эдик, а что мы баскетбол не строим, где ваша федерация, где инициатива?" Просто частный пример". Проблемы в регионах Сандлер добавил, что Россия потеряла уважение на международной арене. "Боятся только наших клубов, таких как ЦСКА, а наши сборные, тренеры, судьи потеряли класс. У нас только клубы Евролиги на высоком уровне, но там все тренеры и игроки иностранцы, и мы с этого ничего не имеем", - подчеркнул кандидат на пост президента РФБ.

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"В высшем дивизионе работает только один российский тренер - Пашутин (Евгений, главный тренер "Локомотива-Кубани" - прим. ТАСС), - отметил Сандлер. - Тренер сборной [Сергей] Базаревич без работы в России уже третий сезон. Для меня это дикость, президент федерации имеет все возможности обязать неформально клуб взять на работу тренера сборной, но Андрей [Кириленко] иначе воспитан, а я бы впился в клубы зубами, пока бы не трудоустроил тренера сборной". "А дальше тема тренеров, детей, соревнований в регионах - она не новая, она постоянно за чертой добра и зла - это такие вещи, понятные всем, в детали погружаться не хватит вашей статьи. Пандемия еще больше усилила потери баскетбола, закрываются региональные клубы, которые тащили за собой все, один за другим: "Спартак-Приморье", "Спартак" (Санкт-Петербург), "Урал" (Екатеринбург), и неизвестно что ждет нас в 2021 году, региональные бюджеты на профессиональный спорт ждет глобальный секвестр. В такой ситуации кризис налицо, а в кризис системный и программный подход не работает, нужно вставать и ехать на места, каждый отдельный случай разбирать и спасать. Я знаю, как устроена система в регионах, я много что делал и смогу развернуть вектор в сторону регионов, федерация страны по виду спорта - это не только про международные дела и отношения, это про свою страну внутри прежде всего", - добавил Сандлер. Выдвижение - не конкуренция с Кириленко Выборная конференция РФБ состоится 20 августа. "20 июля вышла новость о том, что через месяц выборы, регионы ожидали выборов президента после Олимпиады в Токио, но, так как произошел перенос Игр, то жили в парадигме, что и выборы через год; ясно, что внутри федерации им все было понятно и известно, но нам-то нет. Прочитав новость, я полагал в какой-то момент, и эти слухи витали пару лет, что будет альтернатива в лице представителя Москвы [Александра] Новожилова, было желание его поддержать. Когда понял, что слухи не соответствуют реальности и планируется один безальтернативный кандидат Кириленко, на меня снизошло вдохновение", - отметил Сандлер, говоря о причинах, побудивших его выдвинуть свою кандидатуру на пост президента РФБ.

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