Сюрпризы в "пузыре". Рестарт НБА подарил болельщикам неожиданные расклады перед плей-офф

Пандемия коронавируса наложила отпечаток на все сферы жизни человечества и в особенности — на индустрию развлечений, к коей относится и спорт. В особенности — спорт западный, во главу угла которого ставится извлечение прибыли максимально возможным способом. Одна из крупнейших спортивных лиг США — Национальная баскетбольная ассоциация (НБА), в которой на весну и лето приходятся самые горячие отрезки сезона, — понесла колоссальные убытки за время паузы в регулярном чемпионате, и лишь экстренное возобновление турнира помогло руководству лиги хоть как-то исправить положение. Да и то незначительно, ведь остаток календаря "регулярки" пришлось сильно урезать.

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Вслед за лигой серьезные финансовые потери понесли и владельцы клубов, значительная часть дохода которых привязана к контрактам на продажу телеправ и рекламы во время трансляций. Реализация билетов — дело десятое, но в условиях глобального кризиса каждый цент важен. Боссы команд его недосчитались в силу вполне понятных причин — по регламенту возобновления сезона, все клубы были свезены в Орландо в закрытую зону, неофициально названную "пузырем". Вход и выход из "пузыря" строго регламентировались, болельщики на матчах не допускались. Диснейуорлд — символ слова "развлечение" — в эти месяцы был одним из самых грустных мест на планете. В этой связи ходившие ранее разговоры об увеличении потолка зарплат теряют всякий смысл. Вполне вероятно, нас ожидает скучнейшее межсезонье последних лет. Большинство владельцев клубов будут вынуждены думать не над тем, как бы им подписать свободную звезду, а о том, как поддержать штаны. Но сильнее всего влияние коронавируса невооруженным взглядом заметно на баскетболистах — как здоровых, так и переболевших. Западные журналисты отмечали, что сезон до паузы и после можно считать двумя абсолютно разными турнирами. И на то у них были очень весомые причины. Логичный восток Сложнее остальных в "пузыре" пришлось командам из второй части таблицы в обеих конференциях. Места с первого по четвертое чувствовали себя более-менее вольготно — могли позволить себе проигрывать едва ли не все подряд, давать отдыхать лидерам и спокойно восстанавливать форму к плей-офф без форсажа. Во всяком случае, так казалось внешне.

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Так, лидеры запада "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Милуоки", ставшие первыми на востоке, из восьми матчей после возобновления проиграли по пять. И если у "Лейкерс" на то были причины — один из лидеров клуба Энтони Дэвис мучился с травмами, а Леброну Джеймсу уже 35 лет, и даже при всех его талантах вывозить в одного ему тяжело, то причины провала "Бакс" кроются в чем-то ином. В чем конкретно — вопрос, на решение которого у них остался ровно один день до стартового матча первого раунда плей-офф. Более-менее логичным выглядит и итоговая турнирная сетка. На востоке — так точно. Здесь удивительными кажутся лишь два обстоятельства — второе место действующих чемпионов "Торонто", обескровленных прошлым летом с уходом двукратного MVP финала НБА Кавая Леонарда, и шестое — "Филадельфии". Перед началом сезона "Севенти Сиксерс" старательно косплеили лучший образец "Сан-Антонио" с двумя "столбами" впереди при мощной поддержке комбо-разыгрывающего Бэна Симмонса, однако уже в середине сезона стало понятно, что в решающие отрезки матчей "Фила" просто не понимает, как ей атаковать. В "пузыре" ничего разительно не поменялось, а регулярные травмы Джоэла Эмбиида окончательно лишили их шанса подняться повыше и избежать столкновения с "Бостоном" уже в первом раунде. С "Торонто" на старте плей-офф зарубится "Бруклин", сохранивший место в восьмерке, несмотря на отсутствие двух лидеров — разыгрывающего Кайри Ирвинга (отказался участвовать в рестарте, сославшись на необходимость борьбы с расизмом в рамках движения Black Lives Matter) и форварда Кевина Дюранта (разрыв ахилла). Кстати, последний после выхода "Нетс" в плей-офф стал богаче на 1 млн долларов. Вот что значит грамотное составление контракта.

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Соперниками "Милуоки" в первом раунде станут хозяева "пузыря" "Орландо". Конкурентов у "Мэджик" за восьмое место ровным счетом не было — ближайший преследователь "Вашингтон" отстал от них аж на восемь побед. "Индиана", занявшая четвертую позицию, сыграет с "Майами", и эта серия может стать самой интригующей на старте решающей части сезона. Крис Пол против "Хьюстона" Другое дело — в Западной конференции. В последние годы именно запад диктует моду в лиге: здесь плотнее конкуренция, выше концентрация звезд на квадратный метр паркета и больше богатых команд. Как следствие, борьба за плей-офф здесь просто не могла стать скучной. Она и не стала. За исключением разве что мест с первого по четвертое — здесь все логично и понятно. А вот дальше начинаются сюрпризы, причем продолжаются они далеко за пределами первой восьмерки. К примеру, пятое место и право сыграть с сумасшедшим "Хьюстоном", по ходу сезона отказавшимся от высоких баскетболистов, получила "Оклахома", которой перед началом регулярного чемпионата прогнозировали прозябание на дне таблицы. В межсезонье руководство "Тандер" сознательно ушло на перестройку — отдали Пола Джорджа "Клипперс", а многолетнего лидера Расселла Уэстбрука обменяли в "Хьюстон" на стареющего, но по-прежнему мощного Криса Пола, а также на один из пиков первого раунда. Набрав у себя целую коллекцию этих пиков (возможностей выбирать на драфте — прим. ТАСС), "Тандер" приготовились к длительному периоду построения новой команды.

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Крису Полу отводилась роль воспитателя в детском саду. Ему — наверное, лучшему игроку современности из тех, кто так и не получил чемпионский перстень, — надо было воспитывать молодую перспективную поросль "Оклахомы" и ни в коем случае не допустить выхода в плей-офф. Иначе "Тандер", по правилам лиги, будут выбирать игроков на следующем драфте одними из последних, а это очень плохо соответствует перестроечным планам. И вот они в плей-офф. Как так получилось? Просто Крис Пол не захотел улетать в подвал, а молодежь "Тандер" неожиданно оказалась не такой сырой, как казалось изначально. Теперь Полу предстоит свести счеты с руководством "Рокетс", так рано списавшим его со счетов. И даже несмотря на то, что шансов у "Оклахомы" против "Хьюстона" даже не на самом пике возможностей не столь высоки, серия точно будет событийной. Неожиданным выглядит и седьмое место "Далласа". Еще недавно эта команда не имела никаких шансов попасть в плей-офф, однако стремительный прогресс Луки Дончича и Кристапса Порзингиса, восстановившийся от всех своих болячек, позволили "Старз" зацепиться за право сыграть на вылет. Впрочем, вряд ли у них будет много шансов пройти во второй раунд — на старте плей-офф им предстоит серия со второй по силе командой лиги "Лос-Анджелес Клипперс", и вряд ли дырявая оборона "Далласа" сможет выдержать их атакующий натиск.

Наверное, самой невзрачной будет серия между "Денвером", закончившим регулярный чемпионат на третьем месте, и "Ютой", чье шестое место смело можно назвать крайне неудовлетворительным результатом. Даже несмотря на то, что лидер "Наггетс" Никола Йокич переболел коронавирусом, вряд ли "Джаз" смогут всерьез побороться с ними за выход в следующую стадию. Над западом не взошло солнце Дальше — интереснее. При составлении регламента возобновления сезона лига решила подтвердить тезис западных журналистов и создала отдельную серию наград по итогам матчей "пузыря", аналогичную той, что вручается по результатам регулярного чемпионата. И так уж вышло, что за самый главный приз — звание самого ценного игрока — боролись баскетболисты исключительно команд нижней части таблицы запада. Все дело в том, что именно в этой зоне борьба за плей-офф была наиболее жаркой. Причем ввязались в нее те, от кого этого ждали меньше всего, — "Финикс Санз", "Мемфис" и "Портленд". Первые и вовсе выиграли все восемь матчей в "пузыре", а их лидер Девин Букер доказал, что способен тащить команду на себе, и попутно установил рекорд франшизы по количеству игр с 30 и более очками. Примечательно, что до этого "Санз", несмотря на достаточно сильный состав, имели репутацию команды без амбиций, однако в "пузыре" им не было равных. В соперниках у них были "Филадельфия", "Клипперс", "Даллас", "Оклахома", "Индиана", "Майами", "Вашингтон" — "Санз" натурально выжгли их всех. Претензии на плей-офф, Букер — кандидат на MVP (пусть пока только лишь в "пузыре"), а Микал Бриджес — один из лучших защитников лиги, "Финикс" попал в сказку, которая, к сожалению, осталась без хеппи-энда.