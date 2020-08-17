"Сент-Луис" в овертайме обыграл "Ванкувер" в третьем матче серии 1/8 финала плеф-офф НХЛ

ТАСС, 17 августа. "Сент-Луис" в овертайме одержал победу над "Ванкувером" со счетом 3:2 в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Эдмонтоне без зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джастин Фолк (29-я минута), Дэвид Перрон (39) и Брэйден Шенн (76), у проигравших отличились Джей Ти Миллер (22) и Элиас Петтерссон (39).

В матче не принял участия российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко, сыгравший в первых двух встречах. О причинах пропуска игры не сообщалось.

"Сент-Луис" сократил отставание в серии до четырех побед, "Ванкувер" ведет со счетом 2-1. Следующий матч команды проведут 18 августа.

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, а команды Восточной конференции - в Торонто, финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.