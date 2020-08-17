Российская теннисистка Александрова сохранила 27-е место в обновленном рейтинге WTA

ТАСС, 17 августа. Россиянка Екатерина Александрова занимает 27-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

Александрова находится на самой высокой позиции среди российских теннисисток. Анастасия Павлюченкова расположилась на 30-й строчке, Светлана Кузнецова - на 32-й.

В первой десятке рейтинга изменений не произошло. Возглавляет рейтинг Эшли Барти из Австралии, второе место занимает румынка Симона Халеп, третье - чешка Каролина Плишкова.

Рейтинг WTA от 17 августа: