Российская теннисистка Александрова сохранила 27-е место в обновленном рейтинге WTA

ТАСС, 17 августа. Россиянка Екатерина Александрова занимает 27-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.
Александрова находится на самой высокой позиции среди российских теннисисток. Анастасия Павлюченкова расположилась на 30-й строчке, Светлана Кузнецова - на 32-й.
В первой десятке рейтинга изменений не произошло. Возглавляет рейтинг Эшли Барти из Австралии, второе место занимает румынка Симона Халеп, третье - чешка Каролина Плишкова.
Рейтинг WTA от 17 августа:
- 1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 8717 очков;
- 2 (2). Симона Халеп (Румыния) - 6356;
- 3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 5205;
- 4 (4). София Кенин (США) - 4590;
- 5 (5). Элина Свитолина (Украина) - 4580;
- 6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) - 4555;
- 7 (7). Кики Бертенс (Нидерланды) - 4335;
- 8 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) - 4010;
- 9 (9). Серена Уильямс (США) - 3975;
- 10 (10). Наоми Осака (Япония) - 3625;
- 27 (27). Екатерина Александрова (Россия) - 1775;
- 30 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1540;
- 32 (32). Светлана Кузнецова (Россия) - 1527;
- 41 (40). Вероника Кудерметова (Россия) - 1373;
- 62 (61). Анна Блинкова (Россия) - 984;
- 68 (66). Дарья Касаткина (Россия) - 905;
- 85 (85). Анастасия Потапова (Россия) - 759.