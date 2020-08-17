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Российская теннисистка Александрова сохранила 27-е место в обновленном рейтинге WTA

Возглавляет рейтинг Эшли Барти из Австралии
Екатерина Александрова Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Екатерина Александрова
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 17 августа. Россиянка Екатерина Александрова занимает 27-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

Александрова находится на самой высокой позиции среди российских теннисисток. Анастасия Павлюченкова расположилась на 30-й строчке, Светлана Кузнецова - на 32-й.

В первой десятке рейтинга изменений не произошло. Возглавляет рейтинг Эшли Барти из Австралии, второе место занимает румынка Симона Халеп, третье - чешка Каролина Плишкова.

Рейтинг WTA от 17 августа:

  • 1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 8717 очков;
  • 2 (2). Симона Халеп (Румыния) - 6356;
  • 3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 5205;
  • 4 (4). София Кенин (США) - 4590;
  • 5 (5). Элина Свитолина (Украина) - 4580;
  • 6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) - 4555;
  • 7 (7). Кики Бертенс (Нидерланды) - 4335;
  • 8 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) - 4010;
  • 9 (9). Серена Уильямс (США) - 3975;
  • 10 (10). Наоми Осака (Япония) - 3625;
  • 27 (27). Екатерина Александрова (Россия) - 1775;
  • 30 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1540;
  • 32 (32). Светлана Кузнецова (Россия) - 1527;
  • 41 (40). Вероника Кудерметова (Россия) - 1373;
  • 62 (61). Анна Блинкова (Россия) - 984;
  • 68 (66). Дарья Касаткина (Россия) - 905;
  • 85 (85). Анастасия Потапова (Россия) - 759.
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