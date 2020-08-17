Директор "Чертаново" назвал приоритетом Пиняева продолжение карьеры в Европе, а не в РПЛ

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Нападающий выступающего в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) клуба "Чертаново" Сергей Пиняев рассматривает в качестве приоритетного варианта развития карьеры переход в один из европейских клубов, а не в команду Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщил генеральный директор московского клуба Николай Ларин.

15-летний нападающий "Чертаново" Сергей Пиняев дебютировал в профессиональном футболе 1 августа в матче первого тура ФНЛ против "Спартака-2" (1:2). В четырех играх второго по силе дивизиона чемпионата России он забил один гол, отдал две результативные передачи, а также получил одну желтую карточку. Форвард неоднократно проходил стажировку в английском "Манчестер Юнайтед".

"Пиняев дебютировал так, как и должен дебютировать игрок, о котором говорят три последних года как о перспективном, - сказал Ларин. - Он подтвердил то, что его таковым считают. О будущем пока говорить рано, в том числе и о "Манчестер Юнайтед". Пока за ним просто следят, не более того".

"Для того, чтобы стать хорошим футболистом, надо много работать - и ему, и его ближайшему окружению. В том числе и нам, руководству клуба. Что-то можно будет сказать после первого круга, до этого надо будет посмотреть, как он будет играть с другими командами, как пройдет этот отрезок", - добавил генеральный директор "Чертаново".

Собеседник агентства отметил, что приоритетом для 15-летнего футболиста является переход не в один из клубов РПЛ, а в одну из европейских команд. "Мы прежде всего будем исходить из интересов футболиста. Сергей Пиняев хочет играть в Европе, например, в "Манчестер Юнайтед", для нас это приоритет. Главное, чтобы к тому моменту, как он сможет там играть, он был бы состоятелен, шанс у него есть", - отметил он.

"Есть такая фраза: "Никогда не говори никогда", но на сегодняшний день прежде всего сам футболист хочет играть в Европе. Главное, чтобы он соответствовал, когда будет подходить по возрасту", - резюмировал Ларин.