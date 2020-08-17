"Лейкерс" будут играть в майках в честь Брайнта со второго раунда плей-офф НБА

ТАСС, 17 августа. Клуб "Лос-Анджелес Лейкерс" планирует начиная со второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) играть в майках, посвященных погибшему в авиакатастрофе Коби Брайанту. Об этом сообщает газета Los Angeles Times .

Он никогда не сдавался.

Он никогда не сдавался. Каким мы запомним Коби Брайанта

26 января частный вертолет с 41-летним Брайантом на борту разбился недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.

В первом раунде плей-офф НБА "Лейкерс" встретятся с "Портлендом", первый матч серии до четырех побед запланирован на 19 августа.

Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", в 2008 году был признан самым ценным игроком НБА, в 2009 и 2010 годах - самым ценным игроком финала НБА. В составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка), 18 раз принимал участие в Матчах звезд НБА.