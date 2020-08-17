Минспорт РФ не будет проводить летнюю Спартакиаду учащихся в 2020 году

ТАСС, 17 августа. Министерство спорта России приняло решение об отмене второго этапа и финальных соревнований Х летней Спартакиады учащихся России 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Соревнования изначально должны были пройти с 25 марта по 16 августа, однако из-за пандемии коронавируса были перенесены на более поздний срок.

"Прорабатывая данный вопрос, Минспорт России оценил, что проведение Спартакиады потребует от регионов дополнительных финансовых и организационных затрат, - говорится в сообщении. - Это обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, организация тестирования всех участников Спартакиады и персонала на коронавирусную инфекцию, а в случае необходимости обеспечение карантинных условий заболевших и контактных групп. В связи с этим, а также с учетом текущей эпидемиологической ситуации в субъектах Российской Федерации и других рисков, министерство спорта приняло вынужденное решение отменить проведение Спартакиады в 2020 году".

Также Минспорт считает, что отмена соревнований не должна повлиять на заработную плату тренеров, спортсменов и специалистов, участвующих в подготовке спортивного резерва, и рекомендует регионам обеспечить меры по сохранению существующего уровня заработной платы. Кроме того, министерство спорта предлагает при формировании сборных регионов учитывать результаты, показанные кандидатами на предыдущих соревнованиях.