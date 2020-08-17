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Футбол в России

РФС заменил инспектора матча РПЛ "Зенит" - ЦСКА из-за подозрения на коронавирус

Вместо Юрия Чеботарева инспектором встречи назначен Эдуард Малый

ТАСС, 17 августа. Российский футбольный союз (РФС) принял решение заменить инспектора матча третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между санкт-петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Вместо Юрия Чеботарева инспектором встречи назначен Эдуард Малый. Это связано с получением Чеботаревым сомнительного результата теста на коронавирусную инфекцию. Окончательный результат ожидается после проверки Роспотребнадзором в течение трех дней.

Матч "Зенит" - ЦСКА пройдет 19 августа в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 мск. В первых двух турах чемпионата России команды одержали по две победы.

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