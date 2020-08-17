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Зимние паралимпийские виды спорта

Парабобслей может быть включен в программу Паралимпийских игр 2026 года

Решение будет принято до конца сентября

ТАСС, 17 августа. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) подала заявку в Международный паралимпийский комитет (МПК) на включение парабобслея в программу Паралимпийских игр 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба IBSF.

Решение будет принято до конца сентября. Паралимпийские игры пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Кубок мира по парабобслею основан в 2015 году, мужчины и женщины выступают в одной категории. В предстоящем сезоне будет проведено восемь этапов Кубка мира, чемпионат Европы пройдет 7-8 ноября в норвежском Лиллехаммере, чемпионат мира состоится в рамках мирового первенства по бобслею и скелетону 1-14 февраля в американском Лейк-Плэсиде.

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Зимние паралимпийские виды спорта
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