Федерация конного спорта России намерена провести выборы руководства в декабре

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Федерация конного спорта России (ФКСР) планирует провести отчетно-выборную конференцию в декабре. Об этом ТАСС сообщила президент ФКСР Марина Сечина.
Сечина возглавляет Федерацию конного спорта России с 10 декабря 2016 года.
"Мы изначально не собирались из-за пандемии менять дату выборов, - сказала Сечина. - Раз в четыре года должна проходить выборная конференция, и мы ее проведем. Она планируется на декабрь, и пока никаких других дат у нас нет".
"Мы осознаем, что из-за пандемии можем быть ограничены определенными рамками. Ведь на конференции должны собраться по два-три человека от 85 регионов нашей страны. А ведь на конференции должны присутствовать не только делегаты. Если число будет соответствовать требованиям Роспотребнадзора, то проведем конференцию в обычном режиме, если нет, то будем искать другие варианты", - добавила глава ФКСР.