{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Федерация конного спорта России намерена провести выборы руководства в декабре

Марина Сечина возглавляет Федерацию конного спорта России с 10 декабря 2016 года
Президент ФКСР Марина Сечина Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Президент ФКСР Марина Сечина
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Федерация конного спорта России (ФКСР) планирует провести отчетно-выборную конференцию в декабре. Об этом ТАСС сообщила президент ФКСР Марина Сечина.

Сечина возглавляет Федерацию конного спорта России с 10 декабря 2016 года.

На эту тему
Бьют копытом. Чемпионат РФ по конкуру стал первым крупным конным турниром после карантина

"Мы изначально не собирались из-за пандемии менять дату выборов, - сказала Сечина. - Раз в четыре года должна проходить выборная конференция, и мы ее проведем. Она планируется на декабрь, и пока никаких других дат у нас нет".

"Мы осознаем, что из-за пандемии можем быть ограничены определенными рамками. Ведь на конференции должны собраться по два-три человека от 85 регионов нашей страны. А ведь на конференции должны присутствовать не только делегаты. Если число будет соответствовать требованиям Роспотребнадзора, то проведем конференцию в обычном режиме, если нет, то будем искать другие варианты", - добавила глава ФКСР.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Футбол в России
СМИ: ЦСКА заинтересован в трансфере футболиста "Спортинга" Пальиньи
Армейцы готовы предложить за 25-летнего игрока около €10 млн
Читать полностью