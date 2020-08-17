Федерация конного спорта России намерена провести выборы руководства в декабре

"Мы изначально не собирались из-за пандемии менять дату выборов, - сказала Сечина. - Раз в четыре года должна проходить выборная конференция, и мы ее проведем. Она планируется на декабрь, и пока никаких других дат у нас нет".

"Мы осознаем, что из-за пандемии можем быть ограничены определенными рамками. Ведь на конференции должны собраться по два-три человека от 85 регионов нашей страны. А ведь на конференции должны присутствовать не только делегаты. Если число будет соответствовать требованиям Роспотребнадзора, то проведем конференцию в обычном режиме, если нет, то будем искать другие варианты", - добавила глава ФКСР.