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Футбол в России

СМИ: ЦСКА заинтересован в трансфере футболиста "Спортинга" Пальиньи

Армейцы готовы предложить за 25-летнего игрока около €10 млн

ТАСС, 17 августа. Российский футбольный клуб ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику португальского "Спортинга" Жоау Пальинье. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание O Jogo.

По информации источника, армейцы готовы предложить за 25-летнего игрока около €10 млн, в то время как португальский клуб требует €15 млн. Также футболистом интересуются английский "Вулверхэмптон" и испанский "Бетис".

Последние два сезона Пальинья провел в аренде в португальской "Браге", он сыграл в 76 матчах, забил шесть мячей и отдал три голевые передачи. Также Пальинья играл в аренде за португальские "Морейренсе" и "Белененсеш".

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