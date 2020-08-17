СМИ: ЦСКА заинтересован в трансфере футболиста "Спортинга" Пальиньи

ТАСС, 17 августа. Российский футбольный клуб ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику португальского "Спортинга" Жоау Пальинье. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание O Jogo.

По информации источника, армейцы готовы предложить за 25-летнего игрока около €10 млн, в то время как португальский клуб требует €15 млн. Также футболистом интересуются английский "Вулверхэмптон" и испанский "Бетис".

Последние два сезона Пальинья провел в аренде в португальской "Браге", он сыграл в 76 матчах, забил шесть мячей и отдал три голевые передачи. Также Пальинья играл в аренде за португальские "Морейренсе" и "Белененсеш".