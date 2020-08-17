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Футбол в России

Бывший вратарь "Локомотива" Медведев стал футболистом "Рубина"

Контракт с 25-летним игроком рассчитан на два сезона

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Бывший голкипер московского футбольного клуба "Локомотив" Никита Медведев заключил соглашение с "Рубином". Об этом сообщает пресс-служба казанцев.

Контракт с 25-летним вратарем рассчитан на два сезона. Он перешел на правах свободного агента по истечении контракта с "железнодорожниками".

За "Локомотив" Медведев провел два официальных матча, став с командой чемпионом и обладателем Кубка и Суперкубка России. Также он представлял ижевский "Зенит" и "Ростов", в составе которого установил рекорд чемпионатов России по продолжительности "сухой" серии (1034 минуты).

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