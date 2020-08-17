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Футбол в России

Все тесты футболистов "Спартака" перед игрой с "Уфой" показали отрицательный результат

В третьем туре РПЛ "Спартак" на выезде сыграет с "Уфой"
Футболисты "Спартака" Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Футболисты "Спартака"
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Игроки московского футбольного клуба "Спартак" сдали тесты на коронавирусную инфекцию в промежуток между матчами второго и третьего туров Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), все результаты были отрицательными. Об этом ТАСС сообщил глава департамента по коммуникациям красно-белых Антон Фетисов.

В пятницу "Спартак" в Москве со счетом 2:0 обыграл грозненский "Ахмат". После игры генеральный директор клуба Шамиль Газизов сообщил, что на следующий день команда сдаст тесты на коронавирусную инфекцию.

"Команда сдала тесты [на коронавирусную инфекцию]. Все результаты отрицательные", - сказал Фетисов.

В третьем туре РПЛ "Спартак" на выезде сыграет с "Уфой". Встреча состоится 19 августа в Уфе на стадионе "Нефтяник", начало игры запланировано на 16:00 мск. Красно-белые после двух туров с четырьмя очками занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

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