Рабочая группа FINA рекомендовала перенести Кубок мира по плаванию на 2021 год

ТАСС, 17 августа. Рабочая группа Международной федерации плавания (FINA) рекомендовала перенести Кубок мира по плаванию с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба FINA.

"Несмотря на то, что города - хозяева соревнований постоянно демонстрируют интерес к проведению Кубка мира в этом году, рекомендация рабочей группы FINA состоит в том, чтобы перенести турнир на следующий год для обеспечения безопасности спортсменов и всех заинтересованных сторон", - говорится в сообщении.

В 2020 году было запланировано шесть этапов Кубка мира, в том числе в Казани. Ранее из-за пандемии с декабря 2020 на декабрь 2021 года был перенесен чемпионат мира по плаванию на короткой воде.

Также FINA опубликовала календарь Кубка мира 2021 года. Этап в Казани запланирован на 28-30 октября следующего года. Этапы в Сингапуре и Китае пройдут в сентябре, в Берлине - 1-3 октября, в Будапеште - 7-9 октября, в Дохе - 21-23 октября.