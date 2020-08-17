Черчесов: дистанционный формат подготовки к матчам хорошо знаком сборной России

ТАСС, 17 августа. Дистанционный формат подготовки к предстоящим матчам сборной России по футболу в Лиге наций не является новым для тренерского штаба. Об этом рассказал главный тренер национальной команды Станислав Черчесов, комментарий которого приводит пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Сборная России 3 сентября в Москве проведет первый в 2020 году матч, в рамках группового турнира Лиги наций подопечные Черчесова встретятся с командой Сербии. 6 сентября россияне в гостях сыграют с венграми. Предварительный состав сборной на эти матчи будет объявлен 24-25 августа.

"Безусловно, такая нестандартная ситуация внесла изменения в работу тренерского штаба. Наша главная задача - грамотно действовать в этот период с учетом сложившихся обстоятельств, - сказал Черчесов. - Отмечу, что дистанционный формат нам очень хорошо знаком, в сборной приходится постоянно работать таким образом, ведь футболисты большую часть времени находятся в расположении своих клубов. Но мы всегда на связи с игроками, общаемся в видеорежиме, когда того требует ситуация".

"Сборная не собиралась с ноября прошлого года, это очень большой перерыв с точки зрения практической работы. Некоторые футболисты поменяли клубы, а, к примеру, Далер Кузяев и Роман Нойштедтер на данный момент не определились окончательно в этом вопросе. Уже говорил, что возобновление предыдущего сезона - большой плюс для нашего футбола. Да, не обходится без недочетов, но главное, что российский футбол вернулся: уже стартовал новый чемпионат, и мы внимательно наблюдаем за кандидатами в национальную команду", - добавил Черчесов.

В рамках группового этапа Лиги наций россияне сыграют с командами Сербии, Венгрии и Турции. Гостевой матч с сербами подопечные Черчесова проведут 18 ноября, домашний с венграми - 14 октября, с турками россияне сыграют 11 октября и 15 ноября (дома и на выезде).