Латвия обсудит с IIHF проведение ЧМ по хоккею с другой страной вместо Белоруссии

РИГА, 17 августа. /ТАСС/. Латвия начнет переговоры с Международной федерацией хоккея (IIHF) о проведении в 2021 году чемпионата мира (ЧМ) по хоккею совместно с другой страной вместо Белоруссии. Об этом в понедельник заявил латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш после внеочередного заседания правительства.

"Призовем IIHF вместо Белоруссии найти другую страну. Если федерация откажется и ситуация в Белоруссии по-прежнему не изменится, правительство может принять решение, что Латвия не будет участвовать в организации чемпионата мира 2021 года", - передает его слова местное агентство ЛЕТА.

Глава правительства подчеркнул, что Латвия хочет принять чемпионат мира по хоккею в 2021 году в Риге. Однако, учитывая ситуацию в соседней стране, премьер республики не видит возможностей, чтобы Латвия могла организовать этот чемпионат совместно с Белоруссией.

Чемпионат мира должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня 2021 года. В столице Белоруссии продолжаются акции протеста из-за результатов президентских выборов. В связи с этим вице-президент IIHF Калерво Куммола сообщил изданию "Илта-саномат", что поднял вопрос о смене места проведения турнира. Кариньш ранее сообщил телеканалу LTV-7, что Латвия в сложившейся политической ситуации не может проводить чемпионат мира совместно с Белоруссией. В то же время президент IIHF Рене Фазель сообщил в интервью ТАСС, что федерация не намерена переносить турнир из Минска и делать политические заявления.