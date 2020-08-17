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Зимние олимпийские виды спорта

Норвежского лыжника Нортуга подозревают в трех нарушениях закона

Двукратному олимпийскому чемпиону вменяется превышение скорости, вождение автомобиля, находясь под воздействием наркотических веществ, и хранение наркотиков
Петтер Нортуг EPA/ANDREA SOLERO
Описание
Петтер Нортуг
© EPA/ANDREA SOLERO

ХЕЛЬСИНКИ, 17 августа. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг подозревается в нарушении закона по нескольким пунктам после обнаружения у него наркотиков полицией, в ближайшее время он будет допрошен. Об этом сообщает Норвежское телеграфное бюро.

34-летнему спортсмену вменяется превышение скорости, вождение автомобиля, находясь под воздействием наркотических веществ, и хранение наркотиков, уточнили в полиции.

На прошлой неделе об инциденте сообщил сам Нортуг в Instagram. Он рассказал, что полиция остановила его за превышение скорости, а в его доме было обнаружено небольшое количество наркотиков - кокаина. По его словам, он понимает, что за этим последует уголовное дело, и готов нести ответственность за то, что сделал.

Нортуг является двукратным чемпионом Олимпийских игр 2010 года (командный спринт и гонка на 50 км классическим стилем), также на той Олимпиаде он завоевал серебро в эстафете и бронзу в личном спринте. Норвежец становился победителем чемпионатов мира 13 раз.

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