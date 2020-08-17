В Казахстане надеются на появление зрителей на матчах "Барыса" к началу сезона

МОСКВА, 17 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Руководство Казахстанской федерации хоккея (КФХ) выразило надежду, что снятие карантина в стране позволит к началу сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) разрешить болельщикам в ограниченном количестве посещать домашние матчи "Барыса". Об этом ТАСС рассказал генеральный директор КФХ Глеб Каратаев.

В понедельник было объявлено о снятии в Казахстане жесткого карантина, связанного с пандемией коронавируса. После снятия разрешена работа, в частности, торговых центров, крытых рынков с соблюдением условий заполняемости, тренировок сборных и клубов в количестве не более 30 человек. В то же время сохраняется запрет, в частности, на проведение спортивно-зрелищных мероприятий.

"Еще есть время до начала домашних матчей, чтобы надеяться, что поэтапное смягчение карантина, начавшееся сегодня, будет смягчаться и далее еженедельно. И разрешат какой-то лимит на присутствие зрителей на арене к началу сезона", - сказал Каратаев.

Первый домашний матч в КХЛ предстоящего сезона "Барыс" проведет 10 сентября.