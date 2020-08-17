Легкоатлет Плохотников чаще всех спортсменов проверялся РУСАДА на допинг в 2020 году

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Победитель зимнего чемпионата России по легкой атлетике 2020 года в беге на 1 500 м Константин Плохотников стал самым тестируемым на допинг спортсменом страны по итогам семи месяцев текущего года. Согласно материалам, предоставленным ТАСС Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), с января по июль легкоатлет семь раз проходил допинг-тестирование инспекторами РУСАДА.

Шесть раз тестировался серебряный призер чемпионата мира 2017 года в ходьбе на 20 км Сергей Широбоков, представляющий Мордовию. По пять раз тестировались Владимир Никитин, установивший в феврале зимние рекорды России в беге на 3 000 м и 5 000 м, олимпийская чемпионка 2012 года в ходьбе на 20 км Елена Лашманова, а также биатлонистка Ирина Казакевич.

Самым тестируемым РУСАДА спортсменом 2019 года стала бегунья Александра Гуляева (12 раз). 11 раз в прошлом году тестировались на допинг бегуны Анастасия Шукшина, Никитин и Плохотников, по 10 - бегуны Сергей Дубровский и Екатерина Сторожева (Шаповалова), а также ходоки Дементий Чепарев и Лашманова.