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Биатлон

Польховский рекомендован Матыцину на пост главного тренера сборной России по биатлону

Специалист был рекомендован на эту должность 16 июля
Валерий Польховский Сергей Русанов/ТАСС
Описание
Валерий Польховский
© Сергей Русанов/ТАСС

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Экспертный совет Министерства спорта РФ рекомендовал главе ведомства Олегу Матыцину кандидатуру Валерия Польховского на должность главного тренера сборной России по биатлону. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства спорта РФ.

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Польховский был рекомендован на эту должность 16 июля решением обновленного состава правления Союза биатлонистов России (СБР). Затем все необходимые для прохождения этой процедуры документы были отправлены в Министерство спорта РФ.

"Экспертный совет рекомендовал кандидатуру Польховского на должность главного тренера. В ближайшее время министр должен подписать приказ", - сказал представитель пресс-службы Минспорта РФ.

В соответствии с законом "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" общероссийские спортивные федерации обязаны согласовывать кандидатуры на должность главного тренера спортивной сборной команды РФ по соответствующему виду спорта с федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта в установленном им порядке.

Польховский с 2001 по 2007 год работал старшим тренером женской сборной России, которая под его руководством достигла самых больших успехов в истории. Перед сезоном-2011/12 он вернулся в национальную команду, заняв пост главного тренера. Через два года был переведен на должность консультанта бывшего главы СБР Михаила Прохорова, который ушел из биатлона после Олимпиады в Сочи. Последние полгода Польховский занимал пост вице-президента СБР.

Теги
БиатлонМатыцин, Олег Васильевич
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