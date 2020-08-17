ФК "Локомотив" подписал контракт с нападающим "Бордо" Камано

ТАСС, 17 августа. Гвинейский нападающий Франсуа Камано перешел в футбольный клуб "Локомотив". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

24-летний игрок подписал с командой долгосрочный контракт. Он будет выступать под 25-м номером. Ранее клуб по истечении контракта покинул перуанский нападающий Джефферсон Фарфан.

На протяжении трех последних лет Камано выступал за французский "Бордо", в минувшем сезоне он сыграл в 12 матчах и забил один гол. Также нападающий представлял французскую "Бастию".

"Локомотив" одержал победы в первых двух турах чемпионата России и с шестью очками занимает третье место в турнирной таблице. В следующем туре команда Марко Николича сыграет 19 августа в гостях с екатеринбургским "Уралом".