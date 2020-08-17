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ММА

Российский боец Минаков проведет поединок в Bellator осенью

Это будет сентябрь или октябрь

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Виталий Минаков проведет следующий поединок в организации Bellator осенью. Об этом ТАСС заявил президент организации Скотт Кокер.

"У Виталия не подтверждена американская виза, поэтому на данный момент рассматривается вариант его боя в Европе. Это будет сентябрь или октябрь", - сказал Кокер.

Минаков должен был провести бой в октябре прошлого года в США, но поединок был отменен из-за проблем с визой.

Всего на счету россиянина 22 победы и одно поражение.

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