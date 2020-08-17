Федор Емельяненко может провести бой в Bellator в конце года

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко может провести следующий поединок в конце 2020 года. Об этом ТАСС заявил президент организации Bellator Скотт Кокер.

Последний поединок Емельяненко провел в декабре 2019 года - россиянин победил американца Куинтона Джексона техническим нокаутом.

"Мы находимся в контакте с Федором. Думаю, что бой возможен в конце года, - сказал Кокер. - Но это будет зависеть от многих факторов. В том числе и от возвращения зрителей на арены, потому что бой Федора не может проходить в пустом зале".

Всего на счету 43-летнего Емельяненко 39 побед и шесть поражений в ММА. Еще один бой был признан несостоявшимся.