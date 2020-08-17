Сборная России встретится с командами Армении и Румынии на Всемирной шахматной олимпиаде

ТАСС, 17 августа. Сборная России сыграет на групповом этапе финального этапа Всемирной шахматной онлайн-олимпиады с командами Армении и Румынии. Об этом сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

Всего в каждой из четырех групп высшего дивизиона будет представлено по 10 команд. Помимо сборных России, Армении и Румынии группа С будет представлена командами Алжира, Марокко, Англии, Болгарии, Турции, Хорватии, Египта.

В составе сборной России выступят: мужчины - Александр Грищук, Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Владислав Артемьев; юноши - Андрей Есипенко, Алексей Сарана; женщины - Екатерина Лагно, Александра Горячкина, Александра Костенюк, Валентина Гунина; девушки - Полина Шувалова, Маргарита Потапова.

Финальный этап начнется 21 августа, в первом туре сборная России сыграет с командой Турции. Заключительный раунд группового этапа пройдет 23 августа.