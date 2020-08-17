Газизов: футболист "Спартака" Кокорин может сыграть с "Уфой"

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Нападающий "Спартака" Александр Кокорин может принять участие в матче третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Уфой". Об этом журналистам сообщил генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов.

Тедеско пока не знает, когда Кокорин дебютирует в РПЛ за "Спартак"

Перешедший в "Спартак" в начале августа Кокорин пропустил первые два матча чемпионата России из-за травмы.

"Остон Урунов набирает кондиции, сейчас он в хорошем физическом состоянии. Что касается Кокорина, он, может быть, с "Уфой" сыграет", - сказал Газизов.

Матч между "Уфой" и "Спартаком" состоится 19 августа в Уфе на стадионе "Нефтяник". Начало игры запланировано на 16:00 мск. Уфимцы после двух туров с тремя очками занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Спартаковцы, в активе которых четыре очка, располагаются на четвертой строчке.