"Спартак", скорее всего, отправится на матч РПЛ против "Уфы" без главного тренера Тедеско

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" с большой долей вероятности отправится на гостевой матч третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Уфы" без главного тренера команды Доменико Тедеско. Об этом журналистам сообщил генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов.

14 августа немецкий тренер из-за плохого самочувствия не смог руководить командой в матче второго тура чемпионата России против грозненского "Ахмата" (2:0). Его функции во время игры исполнял помощник Андреас Хинкель. Как сообщил ТАСС в тот день глава департамента по коммуникациям красно-белых Антон Фетисов, результат теста на коронавирусную инфекцию у главного тренера команды был отрицательным.

"Состояние у него нормальное, ангина, он лечится, - сказал Газизов. - Надеемся, в ближайшее время все будет хорошо, с большой долей вероятности в Уфу не поедет. "Локомотив" (матч четвертого тура РПЛ - прим. ТАСС)? Не хотелось бы загадывать на шесть дней вперед".

Матч между "Уфой" и "Спартаком" состоится 19 августа в Уфе на стадионе "Нефтяник". Начало игры запланировано на 16:00 мск. Уфимцы после двух туров с тремя очками занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Спартаковцы, в активе которых четыре очка, располагаются на четвертой строчке.