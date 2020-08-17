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Допинг в спорте

РУСАДА с начала года проверило на допинг более 500 российских легкоатлетов

Второе место по числу тестируемых в 2020 году представителей олимпийских видов спорта занимают тяжелоатлеты

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в первые семь месяцев 2020 года чаще всего проверяло на допинг представителей легкой атлетики. Согласно материалам РУСАДА, предоставленным ТАСС, с января по июль были протестированы 502 легкоатлета.

Второе место по числу тестируемых в 2020 году представителей олимпийских видов спорта занимают тяжелоатлеты (123). Также были проверены 79 представителей гребли на байдарках и каноэ, 78 биатлонистов, 75 пловцов и 72 лыжника.

Ранее ТАСС сообщал, что самым тестируемым РУСАДА спортсменом в 2020 году является победитель зимнего чемпионата России по легкой атлетике 2020 года в беге на 1 500 м Константин Плохотников (7 раз).

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