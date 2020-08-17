Хартли опроверг сообщения об обмене хоккеиста Шумакова из "Авангарда"

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Главный тренер омского "Авангарда" Боб Хартли назвал слухами информацию о возможном обмене нападающего команды Сергея Шумакова. Об этом Хартли рассказал на пресс-конференции.

Ранее Telegram-канал "Анонимный хоккей" сообщал о возможном обмене Шумакова в московское "Динамо".

"Это слухи. Этот вопрос лучше задать журналистам, которые об этом пишут. У Шумакова сложный характер? Мы здесь не в куклы играем, мне нравятся мужчины с характером", - отметил Хартли.

В межсезонье "Авангард" покинул защитник Вячеслав Войнов. "Если вы сможете найти хоккеиста, который два раза выиграл Кубок Стэнли, то позвоните мне. Войнов - игрок с особенным талантом, но в условиях потолка зарплат и его желания вернуться в НХЛ ничего не попишешь", - сказал Хартли.

В понедельник омский клуб выиграл у московского "Спартака" в товарищеской встрече со счетом 2:1. "Авангард" провел третий матч в межсезонье, дважды ворота команды защищал Эмиль Гарипов, один раз Игорь Бобков. "Мы очень счастливы, что у нас есть два вратаря, которые могут стать первым номером, они очень хорошо дружат, у них есть здоровая конкуренция между собой. Нам нужны два сильных вратаря, мы будем использовать обоих по ходу сезона, так как в КХЛ календарь очень плотный, много перелетов", - подчеркнул главный тренер "Авангарда".

Сезон КХЛ стартует 2 сентября. "Авангард" проведет первый матч регулярного чемпионата 3 сентября с "Сибирью".