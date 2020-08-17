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КХЛ

Секач: заразившихся коронавирусом в составе ХК "Авангард" на данный момент нет

Сезон КХЛ стартует 2 сентября

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Все хоккеисты омского "Авангарда" принимают участие в тренировочном процессе, зараженных коронавирусом в команде на данный момент нет. Об этом журналистам сообщил нападающий омской команды Иржи Секач.

21 июля пресс-служба омского "Авангард" сообщила, что тесты на коронавирусную инфекцию 20 игроков и сотрудников клуба дали положительный результат.

"У нас что-то было, все сидели по домам. Но сейчас все тренируются, проблем нет, никто не болеет", - сказал Секач.

Сезон КХЛ стартует 2 сентября. "Авангард" проведет первый матч регулярного чемпионата 3 сентября с "Сибирью".

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