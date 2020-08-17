Гендиректор "Балтики" с осторожностью относится к широкому применению VAR в ФНЛ

Ранее президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов рассказал ТАСС, что руководство лиги работает над тем, чтобы VAR был задействован на всех матчах турнира.

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Широкое применение системы видеоассистента рефери (VAR) в матчах в России приведет к потере присутствия человеческого фактора, а долгий просмотр спорных эпизодов только сбивает темп игры. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор "Балтики" Тажутдин Качукаев.

"У меня пока двоякие ощущения о широком применение этой системы в первом дивизионе, - сказал Качукаев. - Прежде всего, теряется присутствие человеческого фактора, даже судейские ошибки хоть и воспринимаются нами болезненно, но футбол - это эмоциональный вид спорта, этим он и привлекателен для миллионов. В некоторых случаях использование этой системы вносит справедливость, но мне не нравится, что на рассмотрение некоторых спорных моментов уходит по семь-восемь минут, команда за это время теряет такт, контроль за игрой. Пока не убедил себя, что VAR так уж необходим".

Качукаев отметил, что в стартовых турах первенства Олимп-ФНЛ конфликтных ситуаций со спорными судейскими решениями не было. "По первым четырем турам конфликтных ситуаций с судьями не было, зато заметил, что средний возраст арбитров в ФНЛ стал моложе. Чувствуется их энергетика и желание работать объективно", - сказал Качукаев.

"Балтика" после четырех туров возглавляет турнирную таблицу первенства ФНЛ, набрав 10 очков. Команда из Калининграда выиграла три последних матча с общим счетом 5:0.