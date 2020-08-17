Гендиректор "Балтики" с осторожностью относится к широкому применению VAR в ФНЛ

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Широкое применение системы видеоассистента рефери (VAR) в матчах в России приведет к потере присутствия человеческого фактора, а долгий просмотр спорных эпизодов только сбивает темп игры. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор "Балтики" Тажутдин Качукаев.
Ранее президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов рассказал ТАСС, что руководство лиги работает над тем, чтобы VAR был задействован на всех матчах турнира.
"У меня пока двоякие ощущения о широком применение этой системы в первом дивизионе, - сказал Качукаев. - Прежде всего, теряется присутствие человеческого фактора, даже судейские ошибки хоть и воспринимаются нами болезненно, но футбол - это эмоциональный вид спорта, этим он и привлекателен для миллионов. В некоторых случаях использование этой системы вносит справедливость, но мне не нравится, что на рассмотрение некоторых спорных моментов уходит по семь-восемь минут, команда за это время теряет такт, контроль за игрой. Пока не убедил себя, что VAR так уж необходим".
Качукаев отметил, что в стартовых турах первенства Олимп-ФНЛ конфликтных ситуаций со спорными судейскими решениями не было. "По первым четырем турам конфликтных ситуаций с судьями не было, зато заметил, что средний возраст арбитров в ФНЛ стал моложе. Чувствуется их энергетика и желание работать объективно", - сказал Качукаев.
"Балтика" после четырех туров возглавляет турнирную таблицу первенства ФНЛ, набрав 10 очков. Команда из Калининграда выиграла три последних матча с общим счетом 5:0.