Знарок: ХК "Спартак" не смог осуществить ничего из задуманного на сборах

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Хоккеисты московского "Спартака" не смогли выполнить запланированную работу на сборах из-за коронавируса. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер красно-белых Олег Знарок.

В понедельник "Спартак" уступил омскому "Авангарду" со счетом 1:2 в своем первом товарищеском матче перед началом сезона.

"Конечно, беспокоит, что только 17 августа проводим первый матч, это не очень хорошо, - сказал Знарок. - Но такая ситуация во всем мире. Сборы прошли не как обычно, из того, что мы планировали, ничего не получилось. У нас есть какое-то количество ребят, которые еще не получали нагрузки".

"Думаю, что у нас получилась более выгодная ситуация из-за того, что игроки уже переболели. Будет непонятный сезон, мы, как и все, были не готовы. Может быть, это и хорошо, я через такое еще не проходил", - добавил главный тренер "Спартака".

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) начнется 2 сентября матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и "Ак Барсом". "Спартак" первую встречу в регулярном чемпионате проведет 3 сентября в Ярославле против "Локомотива".