Знарок: у "Спартака" на трансферном рынке получилось многое, но не все

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" провел в межсезонье хорошую работу на трансферном рынке, но получилось не все из задуманного. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер красно-белых Олег Знарок.

В межсезонье состав команды пополнили Лукаш Радил, Мартин Бакош, Йори Лехтеря, Андрей Зубарев, Кирилл Лямин и Эмиль Юсе. Александр Хохлачев был обменян в "Авангард" на Сергея Широкова.

"Мы на них [на новых игроков] надеемся, ребята проявили себя хорошо, мы их давно знаем. Шесть легионеров - и плюс, и минус. То, что мы хотели, наверное, почти все получилось. Что-то не получилось, а может быть, еще и получится", - отметил Знарок.

В стартовом матче регулярного чемпионата "Спартак" на выезде сыграет с ярославским "Локомотивом". В сентябре красно-белые проведут 10 матчей, в том числе три игры с "Динамо" и встречу со СКА. "Задайте вопрос КХЛ, нам прислали календарь, у нас не спрашивали, устраивает он нас или нет, мы уже привыкли", - заключил Знарок.

Новый сезон КХЛ начнется 2 сентября матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и "Ак Барсом".