Выборный конгресс Европейского союза дзюдо должен пройти в Турции

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Выборный конгресс Европейского союза дзюдо (EJU) планируется провести в декабре в Турции. Об этом ТАСС сообщил президент организации Сергей Соловейчик.

"Выборный конгресс Европейского союза дзюдо планируется к проведению в декабре в Турции, - сообщил Соловейчик. - Что касается соревнований, то календарь ближайших стартов пока еще прорабатывается".

Чемпионат Европы 2020 года, который является отборочным к Олимпиаде в Токио, должен был пройти в Праге с 30 апреля по 3 мая. Из-за пандемии коронавируса турнир был предварительно перенесен на ноябрь.