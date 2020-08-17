Соловейчик заявил, что готов переизбираться на пост главы Европейского союза дзюдо

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент Европейского союза дзюдо (EJU) Сергей Соловейчик готов переизбираться на выборном конгрессе в декабре. Об этом Соловейчик сообщил ТАСС.

"Я планирую участвовать в выборах, готов снова переизбираться на пост главы Европейского союза дзюдо", - сказал Соловейчик.

Соловейчик возглавил EJU в 2007 году единогласным решением участников выборного конгресса. В 2012 и 2016 годах он единогласно переизбирался на этот пост. Сергей Соловейчик является вице-президентом Федерации дзюдо России и членом высшего совета Национального союза ветеранов дзюдо.