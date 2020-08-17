Стал известен предварительный состав сборной России на ЧЕ по велоспорту на шоссе

ТАСС, 17 августа. Объявлен предварительный состав сборной России на чемпионат Европы по велоспорту на шоссе. Об этом сообщает пресс-служба Федерации велосипедного спорта России.

Сборная России будет представлена на соревнованиях мужскими командами в зачете "Элита" и возрастной категории до 23 лет. В смешанной эстафете сборная России выступать не будет - женская команда не сможет стартовать во Франции из-за обстоятельств, вызванных пандемией коронавируса, в частности, из-за ограниченного авиасообщения и сроках карантина по прилете в Европу.

В заявку сборной России в зачете "Элита" вошли Петр Рикунов, Артем Ныч, Сергей Чернецкий, Вячеслав Кузнецов, Дмитрий Страхов, Евгений Шалунов (запасной - Игорь Боев). В категории до 23 лет в заявке значатся Антон Попов, Валерий Фаткулин, Евгений Тихонин, Сергей Курьянов, Игорь Сидоров, Тимофей Шерстнев, Глеб Кугаевский, Андрей Степанов.

Чемпионат Европы пройдет во французском Плуэ с 24 по 28 августа.