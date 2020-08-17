РУСАДА протестировало на допинг Кокорина и еще 11 футболистов РПЛ

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), 16 июня возобновившее тестирование после более чем двухмесячного карантина, за полтора месяца проверило на допинг 12 футболистов Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), включая перешедшего в московский "Спартак" из "Сочи" нападающего Александра Кокорина. Об этом сообщили ТАСС в РУСАДА.

Вместе с Кокориным в июне-июле были протестированы Никита Бурмистров и Антон Заболотный (все - "Сочи"), Кирилл Комбаров и Даниил Лесовой (оба - "Арсенал"), Игорь Коновалов и Денис Макаров (оба - "Рубин"), Константин Кучаев и Константин Марадишвили (оба - ЦСКА), Леон Мусаев ("Зенит"), а также Николай Комличенко и Владимир Рыков (оба - "Динамо"). Рыков 14 августа перешел из "Динамо" в "Урал".

Всего с начала года РУСАДА протестировало 29 футболистов РПЛ (с апреля до середины июня из-за пандемии коронавируса тестирование спортсменов не проводилось). Вратарь московского "Локомотива" Маринато Гилерме и полузащитник этого клуба Рифат Жемалетдинов являются самыми тестируемыми футболистами 2020 года. Они в текущем году проходили допинг-контроль по два раза (в январе и в марте).

Самыми тестируемыми Российским антидопинговым агентством футболистами РПЛ в 2019 году стали нападающий московского ЦСКА Федор Чалов и защитник "Ахмата" Андрей Семенов. Они трижды проходили проверку на допинг.