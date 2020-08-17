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Летние олимпийские виды спорта

Тренер чемпионки мира Сидоровой назначена спортивным директором ВФЛА

Должность спортивного директора ВФЛА заняла заслуженный тренер РФ Светлана Абрамова

ТАСС, 17 августа. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) объявила об изменениях в кадровом составе организации. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Должность спортивного директора ВФЛА заняла заслуженный тренер РФ Светлана Абрамова. Она является старшим тренером сборных команд России в прыжках с шестом и личным тренером чемпионки мира 2019 года Анжелики Сидоровой.

На пост исполнительного директора ВФЛА назначен Борис Гришин, который в период с 2016 по 2020 год возглавлял департамент государственного регулирования в сфере спорта и международного сотрудничества Минспорта России.

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Летние олимпийские виды спорта
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