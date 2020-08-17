Тренер чемпионки мира Сидоровой назначена спортивным директором ВФЛА

ТАСС, 17 августа. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) объявила об изменениях в кадровом составе организации. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Должность спортивного директора ВФЛА заняла заслуженный тренер РФ Светлана Абрамова. Она является старшим тренером сборных команд России в прыжках с шестом и личным тренером чемпионки мира 2019 года Анжелики Сидоровой.

На пост исполнительного директора ВФЛА назначен Борис Гришин, который в период с 2016 по 2020 год возглавлял департамент государственного регулирования в сфере спорта и международного сотрудничества Минспорта России.