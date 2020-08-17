"Балтика" не собирается продавать лучшего бомбардира ФНЛ текущего сезона Аллефа

МОСКВА, 17 августа. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Калининградская "Балтика" не намерена продавать бразильского нападающего Аллефа, который возглавляет список бомбардиров первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) нынешнего сезона. Об этом ТАСС заявил генеральный директор "Балтики" Тажутдин Качукаев.

В четырех турах ФНЛ 25-летний Аллеф забил четыре мяча (один с пенальти). В прошлом сезоне бразильский нападающий провел за калининградцев 16 матчей и отметился восьмью голами. "Балтика" после четырех туров возглавляет турнирную таблицу ФНЛ.

"К Аллефу был интерес зимой от клуба Российской премьер-лиги (РПЛ), а также одной команды из-за рубежа, - сказал Качукаев. - Спокойно относимся к интересу со стороны. С "Балтикой" у него долгосрочный контракт, для команды это системообразующий футболист".

Качукаев отметил, что в этом сезоне целью "Балтики" является борьба за высокие места. "Всегда ставим для себя максимальные цели. Конечно, хочется почувствовать вкус золота - впереди еще длинная дистанция, спокойно относимся к своему лидерству. Будем продолжать работать, бороться в каждом матче, совершенствовать свое мастерство", - сказал собеседник агентства.

Качукаев рассказал, что до конца летнего трансферного окна в команде может появиться еще один атакующий игрок.

"Состав у нас сбалансированный, сыгранный, мы к этому шли, в межсезонье произошли лишь точечные изменения, - сказал генеральный директор клуба. - Возможно, до закрытия текущего трансферного окна появится еще один новичок, никуда не торопимся, мониторим ситуацию, рынок. Есть на карандаше игроки из РПЛ из тех, кто не получает достаточной игровой практики, есть футболисты из ФНЛ, которые являются лидерами в своих командах, но готовые бороться за более высокие задачи, также есть на примете легионеры из высших лиг европейских стран. Будем наблюдать, и в случае хорошего стечения обстоятельств, возможно, у нас появится еще новичок в линии атаки".