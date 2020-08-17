РФС отстранил арбитра Казарцева за ошибочный пенальти в матче "Спартак" - "Сочи"

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) отстранил на неопределенное время главного арбитра встречи "Спартак" - "Сочи" Василия Казарцева за ошибочно назначенный второй пенальти в ворота красно-белых. Об этом заявил генеральный секретарь РФС Александр Алаев, комментарий которого предоставлен ТАСС службой коммуникаций РФС.

"Спартак" 9 августа на своем поле сыграл вничью с "Сочи" со счетом 2:2 в матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Оба мяча гости забили с пенальти. Позднее экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала назначение второго одиннадцатиметрового ошибочным.

"Судейский комитет завершил расследование в отношении судей матча "Спартак" - "Сочи" Василия Казарцева и Алексея Еськова (отвечал за систему видеоассистента рефери (VAR) - прим. ТАСС), - сказал Алаев. - Арбитры успешно прошли проверку на полиграфе по итогам этой игры. Хочу поблагодарить их за сотрудничество. Несмотря на это, РФС принял решение отстранить Василия Казарцева от работы арбитром на неопределенное время".

Владелец "Спартака" Леонид Федун после матча заявил, что в свете последних судейских решений в матчах красно-белых планирует снять команду с чемпионата, однако этого не произошло.

После двух туров "Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка. В следующем туре команда 19 августа сыграет на выезде с "Уфой".