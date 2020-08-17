Алаев попросил комитет по этике РФС оценить слова Федуна о судействе

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев обратился в комитет по этике организации с просьбой оценить высказывания председателя совета директоров "Спартака" Леонида Федуна по поводу судейства. Комментарий Алаева предоставлен ТАСС службой коммуникаций РФС.

"Я обратился в комитет по этике РФС с просьбой оценить многочисленные высказывания председателя совета директоров "Спартака" Леонида Федуна в отношении судейского корпуса и наших арбитров, - сказал Алаев. - Российский футбольный союз делает и продолжит делать все возможное для защиты честной игры, но мы также будем защищать репутацию наших арбитров".

"Спартак" 9 августа на своем поле сыграл вничью с "Сочи" со счетом 2:2 в матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Оба мяча гости забили с пенальти. Позднее экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала назначение второго одиннадцатиметрового ошибочным. После матча Федун заявил изданию "Спорт-Экспресс", что 10 августа объявит о снятии команды с чемпионата, однако этого не произошло. Позднее он поблагодарил общественность за поддержку "Спартака" в борьбе с "произволом судей" и призвал РФС сделать правильные выводы, чтобы не допустить повторения подобной ситуации в следующих матчах.

"Спартак" после двух туров занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка. В следующем матче команда сыграет 19 августа на выезде с "Уфой".