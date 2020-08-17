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Футбол в России

Комитет по этике РФС рассмотрит высказывания Федуна о судействе на следующей неделе

В понедельник генеральный секретарь РФС Александр Алаев сообщил, что он обратился в комитет с просьбой оценить слова председателя совета директоров "Спартака"

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит высказывания председателя совета директоров московского "Спартака" Леонида Федуна о судействе на следующей неделе. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Семен Андреев.

"Спартак" 9 августа на своем поле сыграл вничью с "Сочи" со счетом 2:2. Оба мяча гости забили с пенальти. Позднее экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала назначение второго одиннадцатиметрового ошибочным. В понедельник генеральный секретарь РФС Александр Алаев сообщил, что он обратился в комитет по этике с просьбой оценить многочисленные высказывания Федуна в отношении судейского корпуса и арбитров.

"Слова Леонида Федуна, скорее всего, будут рассмотрены на следующей недели, - сказал Андреев. - Когда именно, еще не обсуждали".

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