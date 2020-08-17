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Футбол в России

"Краснодар" продлил соглашение с футболистом Вандерсоном

Срок контракта с бразильским полузащитником теперь истечет в 2024 году

ТАСС, 17 августа. Футбольный клуб "Краснодар" продлил контракт с полузащитником Вандерсоном. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Текущий контракт с 25-летним бразильцем рассчитан до 2022 года, но благодаря продлению на два сезона срок соглашения истечет в июне 2024 года.

Вандерсон представляет "Краснодар" с лета 2017 года. С тех пор фланговый нападающий провел за клуб 103 матча, забил 14 мячей и отдал 19 результативных передач.

Помимо "Краснодара", Вандерсон представлял бельгийские "Беерсхот", "Льерс", испанский "Хетафе" и австрийский "Зальцбург".

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