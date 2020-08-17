РУСАДА после карантина не протестировало ни одного хоккеиста КХЛ

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) после карантина и до начала августа не протестировало на допинг ни одного хоккеиста Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщили ТАСС в РУСАДА.

РУСАДА протестировало на допинг Кокорина и еще 11 футболистов РПЛ

РУСАДА возобновило тестирование 16 июня после перерыва в 2,5 месяца, вызванного пандемией. С января по март Российское антидопинговое агентство проверило на допинг 52 хоккеиста КХЛ, с середины июня до конца июля - ни одного.

Согласно статистике, хоккей не является высокорисковым видом спорта с точки зрения вероятности нарушений спортсменами антидопинговых правил. По этой причине РУСАДА после возобновления тестирования могло сконцентрировать свое внимание на циклических видах спорта (легкой атлетике, лыжах, биатлоне).

Также РУСАДА при формировании плана тестирования на время пандемии старается учитывать имеющуюся эпидемиологическую обстановку и не подвергать излишнему риску заражения коронавирусом своих инспекторов допинг-контроля.

7 августа президент КХЛ Алексей Морозов сообщил журналистам о 53 случаях заражения коронавирусом среди игроков лиги, пять человек к тому времени уже выздоровели.