Евгений Малкин успешно перенес операцию на локте

ТАСС, 17 августа. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Евгений Малкин успешно перенес операцию на левом локте. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ожидается, что 34-летний российский форвард восстановится в течение трех-четырех недель. Начало тренировочных сборов НХЛ перед сезоном-2020/21 ориентировочно намечено на 17 ноября.

В завершившемся досрочно из-за пандемии регулярном чемпионате Малкин набрал 74 очка (25 шайб + 49 передач) в 55 играх. "Питтсбург" проиграл "Монреалю" в предварительном раунде плей-офф (1-3) и завершил сезон. Российский форвард выступает за "Питтсбург" с 2006 года, в составе команды он стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли.