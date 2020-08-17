В IIHF заявили, что понимают озабоченность Латвии по вопросу организации ЧМ-2021

МОСКВА, 17 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация хоккея (IIHF) понимает позицию Латвии по вопросу, связанному с организацией чемпионата мира 2021 года, и ожидает дальнейших решений от правительства этой страны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе федерации.

В понедельник премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил после внеочередного заседания правительства, что республика начнет переговоры с IIHF о возможности проведения турнира совместно с другой страной вместо Белоруссии. Премьер подчеркнул, что, если IIHF не одобрит позицию Латвии и ситуация в Белоруссии не изменится, правительство может принять решение о невозможности организовывать турнир.

"IIHF понимает озабоченность, выраженную латвийским правительством. Главной целью IIHF остается проведение чемпионата мира 2021 года в Минске и Риге, как было решено советом и национальными ассоциациями - членами международной федерации на ежегодном конгрессе в 2017 году, - говорится в сообщении. - В настоящее время мы ожидаем дальнейших сообщений от латвийского правительства".

"Нет никакого графика для принятия какого-либо решения относительно чемпионата мира 2021 года. Мы продолжим нашу работу с организационными комитетами в Минске и Риге и будем поддерживать тесный контакт с соответствующими заинтересованными сторонами в обеих странах", - также говорится в сообщении.