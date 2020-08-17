Бывший президент "Панатинаикоса" стал спортивным директором БК "Зенит"

ТАСС, 17 августа. Грек Манос Пападопулос назначен на пост спортивного директора петербургского баскетбольного клуба "Зенит". Об этом сообщает пресс-служба российской команды.

56-летний функционер уже приступил к работе.

"Для того, чтобы двигаться дальше, нам обязательно нужен был специалист с хорошим опытом работы в Евролиге и знаниями построения системы работы большого клуба, - заявил генеральный директор "Зенита" Александр Церковный. - Я считаю, что в данном контексте приход Маноса Пападопулоса - большая удача. Кроме того, нам удалось познакомиться и не раз общаться в течение прошедшего сезона в качестве соперников, в том числе в период после приостановления соревнований. Уверен, что Маносу не потребуется много времени на адаптацию в "Зените".

Пападопулос с 1991 по 2015 год работал спортивным директором греческого "Панатинаикоса". За это время клуб шесть раз выиграл Евролигу и 19 раз стал чемпионом Греции. В 2015 году Пападопулос стал президентом клуба. За время работы на этом посту команда четыре раза из пяти выиграла национальный чемпионат.