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Бывший президент "Панатинаикоса" стал спортивным директором БК "Зенит"

Во время работы Маноса Пападопулоса "Панатинаикос" шесть раз выиграл Евролигу

ТАСС, 17 августа. Грек Манос Пападопулос назначен на пост спортивного директора петербургского баскетбольного клуба "Зенит". Об этом сообщает пресс-служба российской команды.

56-летний функционер уже приступил к работе.

"Для того, чтобы двигаться дальше, нам обязательно нужен был специалист с хорошим опытом работы в Евролиге и знаниями построения системы работы большого клуба, - заявил генеральный директор "Зенита" Александр Церковный. - Я считаю, что в данном контексте приход Маноса Пападопулоса - большая удача. Кроме того, нам удалось познакомиться и не раз общаться в течение прошедшего сезона в качестве соперников, в том числе в период после приостановления соревнований. Уверен, что Маносу не потребуется много времени на адаптацию в "Зените".

Пападопулос с 1991 по 2015 год работал спортивным директором греческого "Панатинаикоса". За это время клуб шесть раз выиграл Евролигу и 19 раз стал чемпионом Греции. В 2015 году Пападопулос стал президентом клуба. За время работы на этом посту команда четыре раза из пяти выиграла национальный чемпионат.

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