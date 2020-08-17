Нападающий "Каролины" Свечников пропустит четвертую игру первого раунда плей-офф НХЛ

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Российский форвард команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина" Андрей Свечников пропустил четвертый матч первого раунда плей-офф с "Бостоном". Об этом сообщил тренер команды Род Бриндамор, которого цитирует TSN .

Свечников получил повреждение в третьем матче серии после борьбы с защитником соперника Здено Харой. Россиянин неудачно упал, подвернув правую ногу. Свечников не смог самостоятельно покинуть лед. На данный момент "Каролина" не делала официальных заявлений о состоянии здоровья российского нападающего. Ранее он пропустил тренировки из-за повреждения.

"Это прискорбно. Свечников пропустит предстоящую игру, - сказал Бриндамор. - Думаю, он получил травму из-за качества льда в том месте, там была каша".

Ранее Бриндамор сообщал о том, что Свечников с большой долей вероятности сможет восстановиться только к финалу конференции.

Четвертый матч пройдет в ночь на вторник в Торонто, начало встречи - 03:00 мск. "Бостон" ведет в серии со счетом 2-1.

Свечников был выбран "Каролиной" на драфте НХЛ 2018 года под общим вторым номером. В прошедшем регулярном чемпионате он провел 68 матчей, в которых набрал 61 очко (24 шайбы + 37 голевых передач), в текущем розыгрыше Кубка Стэнли 20-летний россиянин провел пять игр и набрал семь очков (4+3), в матче против "Нью-Йорк Рейнджерс", который состоялся 3 августа, россиянин сделал хет-трик, став первым игроком "Каролины", отметившимся подобным достижением в матче плей-офф.