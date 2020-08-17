В "Спартаке" не видят оснований для жалобы РФС на Федуна в комитет по этике

МОСКВА, 17 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. "Спартак" считает, что у Российского футбольного союза (РФС) не было оснований для жалобы в комитет по этике в связи со словами владельца клуба Леонида Федуна о судействе. Комментарий гендиректора клуба Шамиля Газизова ТАСС предоставил департамент по коммуникациям красно-белых.

Ранее генеральный секретарь РФС Александр Алаев сообщил, что обратился в комитет по этике организации с просьбой оценить высказывания Федуна по поводу судейства. После матча первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги "Спартак" - "Сочи" Федун в беседе с газетой "Спорт-Экспресс" назвал судейство в матче клоунадой и пригрозил снять команду с чемпионата.

"Футбольный клуб "Спартак-Москва" благодарит РФС за постоянную работу по улучшению качества работы судейского корпуса. Верим, что в перспективе представительство российских футбольных арбитров в европейских и мировых турнирах будет неуклонно расти. Со своей стороны не видим оснований для обращения в комитет по этике по поводу высказываний представителей "Спартака" относительно работы судей. Мы за честный футбол", - говорится в заявлении.

В понедельник было объявлено, что главный арбитр матча между "Спартаком" и "Сочи" Василий Казарцев и видеоассистент рефери Алексей Еськов прошли проверку на полиграфе. Казарцев отстранен от судейства на неопределенное время.