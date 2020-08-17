Каменев не попал в заявку "Колорадо" на плей-офф НХЛ из-за заражения коронавирусом

ТАСС, 17 августа. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Владислав Каменев не попал в заявку команды на матчи плей-офф из-за заражения коронавирусом. Об этом сообщил агент игрока Марк Гандлер, комментарий которого приводит портал Сolorado Hockey Now.

В апреле сообщалось о трех случаях заражения в составе "Колорадо", имена хоккеистов не назывались.

"Влад долгое время совершенно не тренировался: сначала из-за коронавируса, а потом из-за удаления аппендикса. В команде посчитали, что он не сможет выдержать 31 игру в очень высоком темпе", - сказал Гандлер.

В регулярном чемпионате Каменев сыграл в 38 матчах и набрал 8 очков (1 шайба + 7 передач). Россиянин был выбран "Нэшвиллом" на драфте НХЛ 2014 года под общим 42-м номером. В ноябре 2017 года он был обменян в "Колорадо".

"Колорадо" в первом раунде плей-офф ведет в серии до четырех побед против "Аризоны" со счетом 2-1.