СМИ: "Валенсия" не может выплатить зарплату футболистам и предлагает им взамен векселя

ТАСС, 17 августа. Испанский футбольный клуб "Валенсия" предложил игрокам команды долговые расписки (векселя) из-за невозможности выплатить зарплату за часть прошедшего сезона. Об этом сообщает газета AS.

Векселя должны стать гарантом того, что футболисты получат зарплату. При этом срок погашения по ним наступит не раньше сентября 2021 года. Сообщается, что игроки на данный момент отвергли это предложение клуба. Финансовые проблемы "Валенсии" вызваны почти полным отсутствием доходов на фоне пандемии коронавируса.

За клуб выступает российский полузащитник Денис Черышев.

В прошедшем сезоне "Валенсия" заняла девятое место в чемпионате Испании и не попала в еврокубки. В Лиге чемпионов клуб выбыл в 1/8 финала, уступив итальянской "Аталанте".